Air Berlin, günstige Flüge für junge Leute

Rechtzeitig zur Sommerzeit initiiert Deutschlands zweitgrößte Fluggesellschaft die Ticket-Aktion „airberlin city tour pass“.

Ein Ticket gilt für fünf Flüge in einem definierten Streckennetz der Airline. Für diese Aktion gilt es, schnell zu sein, da das Angebot der Spezialtickets auf 3000 Stück begrenzt ist. Reisefreudige können im Juli und August 2009 von allen deutschen und ausgewählten Abflughäfen Europas zum Beispiel von Berlin nach Stockholm, von Stockholm nach Krakau und von Krakau zurück nach Berlin fliegen. Die Tickets zur Aktion gibt es für 199 Euro inklusive aller Steuern und Gebühren. Teilnehmer des Air Berlin Vielfliegerprogramms topbonus bekommen für den Kauf eines Tickets eine einmalige Meilengutschrift über 1990 Meilen. Buchungen können ausschließlich im Internetportal der Fluggesellschaft (airberlin.com/citypass) durchgeführt werden. Dafür sollte ein Identitätsnachweis per Mail oder Fax an das Air Berlin-Servicecenter geschickt werden. Link: Air Berlin