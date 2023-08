Aeroflot meldet 5,6% grösseren Gewinn

Die russische Airline Aeroflot kann für die ersten neun Monate des Jahres einen Gewinn von US$ 227 Millionen ausweisen.

Der Nettogewinn verbesserte sich im Vergleich zur Vorjahresperiode um 5,6% und fiel höher aus als erwartet. Aeroflot meldete eine Zunahme der Einnahmen um 29,6% auf US$ 2,7 Milliarden und des Brotto-Gewinns um 14,6% auf US$ 474 Millionen. Die Airline transportiert jährlich rund 8 Millionen Passagiere nach 96 Destinationen in 49 Ländern. Sie hält 51% des internationalen Flugverkehrs Russlands inne sowie 12% der einheimischen Flüge.