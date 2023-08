Aer Lingus: Geld ist nicht das Hauptargument

Die irische Regierung sagte, nicht der Preis allein entscheide, ob Ryanairs Angebot für die Übernahme der Aer Lingus angenommen werde.

