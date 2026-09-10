Ab Zürich startet United mit dem neuen Elevated-Premiumprodukt

United Airlines Boeing 787-9 Dreamliner (Foto: Boeing)

Seit dem 9. September erleben Passagiere, die mit United Airlines nonstop von Zürich nach San Francisco reisen, noch mehr Komfort und Luxus.

Die amerikanische Fluggesellschaft setzt auf dieser Verbindung ab sofort einen Boeing 787-9 Dreamliner mit der neuen Elevated-Premiumausstattung ein, in der alle Serviceklassen von United EconomySM bis zur United PolarisSM Business Class zusätzlich aufgewertet wurden. Außerdem feiern die besonders luxuriösen United Polaris StudioSM Suiten ihre Premiere – mit 25 Prozent größeren Sitzen, die sich in bequeme Betten verwandeln lassen, einer Schiebetür für mehr Privatsphäre, Amuse-Bouche mit Ossetra-Kaviar und vielen weiteren Annehmlichkeiten.

„Mit der neuen Elevated-Premiumausstattung bieten wir unseren Gästen ein ganz besonderes Erlebnis, weshalb wir uns umso mehr freuen, dass wir dieses Produkt jetzt erstmals ab der Schweiz und dem deutschsprachigen Raum offerieren“, so Reto Schneider Senior Country Sales Manager Germany & Switzerland bei United Airlines. „An Bord dieses Dreamliners stellen wir insgesamt 99 Premiumplätze zur Verfügung, zu denen auch die acht neuen United Polaris Studio Suiten gehören.“

Die tägliche Verbindung zwischen Zürich und San Francisco bedient United Airlines saisonal noch bis 24. Oktober 2026. Nach der Winterpause starten die Flüge wieder ab 30. April 2027.