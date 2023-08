ALC, Air Lease mit erfolgreichem Börsengang

Der neue Flugzeugfinanzierer Air Lease Corporation aus Los Angeles konnte durch die Publikumsöffnung an der Börse 802 Millionen US Dollar beschaffen.

Der neue Flugzeugfinanzierer Air Lease Corporation aus Los Angeles konnte durch die Publikumsöffnung an der Börse 868 Millionen US Dollar beschaffen.