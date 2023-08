AF: Suche nach Black Box geht weiter

Frankreich wird die Suche nach den Flugaufzeichnern des im Atlantik abgestürzten Airbus A330 fortsetzen.

Flug AF447 von Rio de Janeiro nach Paris war am 1. Juni 2009 über dem atlantischen Ozean verunglückt und noch immer konnten die Suchtruppen kein Signal der Black Box empfangen. Dieses wird während mindestens 30 Tagen ausgesendet. Verkehrsminister Dominique Busseareau sagte gegenüber dem französischen Rundfunk, normalerweise würde die Suche um den 10. Juli eingestellt, in diesem Fall würden die Suchtruppen trotz niedriger Erfolgschancen jedoch noch nicht aufgeben. Letzte Woche wurde bekannt, dass das Flugzeug in einem Stück und mit Hochgeschwindigkeit auf das Wasser aufgetroffen sei, danach aber für sechs Stunden verschollen war, bevor der Notfall ausgerufen wurde.

