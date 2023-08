AA, BA und Iberia planen ein Joint Venture

American Airlines, British Airways und Iberia werden Immunität gegen wettbewerbsrechtliche Einsprachen beantragen, um ein Joint Venture zu schliessen.

Dies berichtete die Financial Times am Donnerstag. Die Fluggesellschaften wollen diesen Monat eine Vereinbarung über Gewinn- und Ertragsbeteiligungen treffen. AA und BA werden vor den US Behörden argumentieren, dass sich mit den „Open Skies“ Abkommen zwischen den USA und der EU die Wettbewerbssituation verändert habe. Das Abkommen erlaubt es, von jedem Ort der EU jede Destination in den USA anzufliegen und umgekehrt. Es treibt den Wettbewerb an, verringert Ticketpreise und ebnet den Weg für transatlantische Fusionen und globale Fluggesellschaften. BA und AA werden auch argumentieren, dass ihre Konkurrenz in der jüngste Fusionswelle gestärkt wurde und einige bereits Antitrust Immunity mit transatlantischen Partnern haben. Continental Airlines wollen die Erlaubnis des US Verkehrsdepartements, in die Star Alliance einzutreten, wo auch United Airlines Partner ist. Delta und Northwest, die ihre Fusionspläne im Frühjahr veröffentlichten, erhielten Antitrust Immunity für ein transatlantisches Jointventure mit Air France-KLM.