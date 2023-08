AA, BA und Iberia beantragen Antitrust Immunity

American Airlines, British Airways und Iberia geben heute bekannt, dass sie Immunität gegen wettbewerbsrechtliche Einsprachen beantragen werden.

Die Immunität beantragen sie bei den Wettbewerbsbehörden in den USA und in Europa, um ihre transatlantische Zusammenarbeit aufzugleisen. Unter der Allianz würden sie Gewinne und Einnahmen aus transatlantischen Strecken teilen und bei Kapazität, Netzwerk, Preisen und Verkauf zusammenarbeiten. Der Plan wird von der Konkurrenz kritisiert, weil er dem Wettbewerb schade. American und BA beantragten bereits zweimal erfolglos Immunität. Sie werden argumentieren, dass sich die Situation durch das Open Skies Abkommen zwischen der USA und der EU verändert hat, womit nun die Airlines von jedem Ort in den EU Staaten Zugang zu allen US Destinationen haben und umgekehrt. Die spanishce Iberia befindet sich in Fusionsverhandlungen mit BA.